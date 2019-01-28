Младшие классы школы № 51 переведут в новое здание

СЕГОДНЯ 16:32 2019-01-28T16:32:45+03:00

Ученики «переедут» во второй корпус в апреле 2019 года

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Основная стройка в здании на улице Воровского, 74, уже завершена. Рабочие заменили окна и полы, установили пожарную сигнализацию и завершили опрессовку водопровода.

- 27 января с территории второго корпуса школы № 51 вывезли 11 машин строительного мусора, - сообщили в администрации города Кирова. - Сейчас там идет уборка помещений. Для классов закупили все необходимое оборудование. Вскоре его начнут устанавливать.

Раньше в этом здании Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования. По решению Ильи Шульгина его реконструировали под корпус школы. Младшеклассникам начнут преподавать в этом здании уже с 1 апреля 2019 года.