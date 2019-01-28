Кировчанин на «Ауди» врезался в фуру под Воронежем: один человек погиб, трое в больнице

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-28T16:02:54+03:00

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Вчера, 27 января, в 16.45 в Павловском районе Воронежской области столкнулись «Ауди А6» и грузовик марки «МАН». По предварительной информации, 33-летний кировчанин за рулем «Ауди» не уступил дорогу фуре под управлением 48-летнего жителя Краснодарского края. В итоге «МАН» врезался в легковой автомобиль. Сам кировчанин скончался на месте от полученных травм, еще три человека были срочно доставлены в больницу.

- В аварии пострадали три пассажира «Ауди», - сообщает ГУ МВД России по Воронежской области. - «Скорая» увезла 5-летнего мальчика, а также женщин 28 лет и 32 лет. Полиция проверяет все обстоятельства этого ДТП.

Ранее в Кирове при столкновении трех иномарок шесть человек получили травмы, среди них был 12-летний мальчик. Авария случилась у дома на Октябрьском проспекте, 20. К счастью, госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.