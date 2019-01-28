В Кирове объявляется акция «Поздравь солдата»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-28T16:01:08+03:00

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Только осенью в армию из Кировской области ушло порядка 1200 парней. И не у всех есть поддержка из дома. «Поздравь солдата» - акция, участвуя в которой любой человек может поддержать молодых парней, находящихся так далеко от дома, от друзей и знакомых. В этом году «Комитет солдатских матерей» проводит ее в шестой раз.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ СОЛДАТА

Написать срочнику может любой кировчанин. Также можно собрать посылку – мыло, зубную пасту, набор для бритья – то, что парням необходимо в армии. Можно вложить открытку и поздравить молодого человека с Днем защитника Отечества. К акции подключаются школьники - женщины из «Комитета солдатских матерей» приносят в школы адреса кировских защитников. И дети пишут им пожелания, о том, как они живут, о чем мечтают. Неравнодушные школьники разбирают контакты армейцев (кто один, а кто и несколько), пишут им письма, поздравления с 23 февраля, собирают небольшие посылки и отправляют всю собранную помощь по адресу.

Порой между школьниками и солдатами завязывается переписка. И таким образом дети поддерживают молодых людей, которые год служат в армии. Ведь общение зачастую помогает пережить трудности, с которыми сталкиваются ребята в армии. Это своеобразная форма поддержки: солдату просто приятно, когда кто-нибудь о нем знает, когда кто-то о нем переживает.

- Особое внимание мы уделяем тем солдатам, которые остались без родителей и которым сегодня, когда они служат в армии, не от кого ждать доброго письма или посылки, - рассказывает председатель кировского «Комитета солдатских матерей « Елена Санникова. - Это морально непросто - видеть, как твоим товарищам приходят весточки из дома, а тебе - нет.

ВАЖНО

Для того, чтобы получить адрес кировского солдата-срочника, нужно связаться с «Комитетом солдатских матерей» по телефону: 89531316454.