90-летняя жительница Котельнича обменяла 318 тысяч на закладки «банка приколов»

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-28T15:41:13+03:00

Пенсионерка не смогла вспомнить, когда к ней приходили мошенники

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На днях в полицию Котельнича обратилась дочь 90-летней местной жительницы. Женщина во время визита проверила накопления матери и обнаружила закладки «банка приколов» вместо настоящих денег. Выяснилось, что ранее пенсионерка впустила в дом незнакомцев. Однако она не могла вспомнить, когда они приходили и кем представились.

- Ущерб, нанесенный пенсионерке, составил 318 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Возбуждено уголовное дело, полиция уже ищет преступников.

Ранее стало известно, что в Кирове осудили 51-летнего предпринимателя из Екатеринбурга. Мужчина заказал у одного из местных предприятий 2,5 тысячи ящиков спичек, однако не заплатил за поставленный товар. В итоге суд назначил ему крупный штраф и обязал возместить 4,8 миллиона рублей ущерба.