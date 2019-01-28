2019-01-28T15:44:44+03:00
Общество

В Котельничском районе воры сняли со столбов грозовые разрядники почти на миллион рублей

Преступники шли вдоль линии электропередач на охотничьих лыжах
Елизавета Захарова
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Массовое похищение грозовых разрядников в Котельниче: неизвестные шли вдоль трассы на охотничьих лыжах. Фото: vk.com/vkotleМассовое похищение грозовых разрядников в Котельниче: неизвестные шли вдоль трассы на охотничьих лыжах. Фото: vk.com/vkotle
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В Кировской области неизвестные прошли более тридцати километров по заснеженной трассе Котельнич-Вишкиль, попутно похищая грозовые разрядники с железобетонных столбов. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Преступление было совершено с 19 по 20 января. Похитители прошли вдоль линии электропередач вблизи деревень Широченки, Копылы, Заложане, Мельничата и Ванюшенки. По примерным подсчетам преступники обснимали опоры на трассе протяженностью примерно 30 километров - а это больше сотни опор ЛЭП.

Преступники шли вдоль деревень Широченки, Копылы, Заложане, Мельничата и Ванюшенки Фото: Елизавета Захарова

Преступники шли вдоль деревень Широченки, Копылы, Заложане, Мельничата и ВанюшенкиФото: Елизавета Захарова

Чтобы снять разрядник, они работали на специализированных опорах. Сколько конструкций было похищено и на какую сумму, неизвестно. Однако, если верить интернет-сайтам, то стоимость одного грозового разрядника может стоить 10 тысяч рублей.

Филиал «Кировэнерго» просит помощи в поимке преступников. Всем, кто проезжал в это время по трассе Котельнич-Вишкиль на автомобиле с видеорегистратором, тем, кто заметил нескольких человек, передвигающихся на охотничьих лыжах вдоль линии электропередач, или работающих на опорах на столбах, просьба сообщить об этом по телефонам доверия: 8(8332) 32-02-98 или 8(83342) 4-47-41. Компания гарантирует конфиденциальность и вознаграждение.

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