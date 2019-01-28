2019-01-28T15:04:57+03:00
Здоровье

Спирт, лекарства и угарный газ: за год в регионе зафиксировали почти 1 000 отравлений

63% смертей пришлось на отравления алкоголем и суррогатами
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Большинство кировчан, отравившихся алкоголем - мужчины в возрасте 18-65 летБольшинство кировчан, отравившихся алкоголем - мужчины в возрасте 18-65 летФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В 2018 году в Кировской области зафиксирован 981 случай острых химических отравлений. Эта цифра оказалась почти на 5% ниже показателя двухлетней давности. Больше всего жителей региона пострадало от алкоголя и суррогатов (45,1% случаев), лекарств (21,1%) и угарного газа (15,4%). Отравления уксусом составили лишь 5% от общего числа таких ЧП, а отравления наркотиками - 2,5%.

В каждом пятом случае кировчане отравились лекарствами, а в каждом седьмом - угарным газом. Фото: www.rpnkirov.ru

В каждом пятом случае кировчане отравились лекарствами, а в каждом седьмом - угарным газом. Фото: www.rpnkirov.ru

- Чаще всего алкоголем отравляются мужчины в возрасте 18-65 лет, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - На алкогольные отравления, к слову, приходится почти 63% от общего числа смертей при отравлениях. При подавляющем большинстве таких ЧП кировчане выпивают слишком много крепких алкогольных напитков.

Также за год жителей региона 18 раз кусали ядовитые змеи и 2 раза - пчелы. Отравляющих веществ в еде, в том числе в грибах, в 2018 году на территории Кировской области специалисты не обнаружили.

Напомним, минувшей осенью эксперты проекта «Трезвая Россия» признали наш регион одним из 10 самых пьющих в стране.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
90-летняя жительница Котельнича обменяла 318 тысяч на закладки «банка приколов»
В Котельничском районе воры сняли со столбов грозовые разрядники почти на миллион рублей
В мэрии выбрали лучшую концепцию реставрации Театральной площади
Жители Нового Сергеево жалуются на отсутствие освещения на улицах
ЧП в Нагорске: женщина заживо сожгла своего собутыльника
Мэрия: подрядчики получат меньше денег за плохую уборку снега
Нож в спину: в Нолинске молодая женщина едва не убила своего сожителя
В Радужном уголовник вынес из магазина телефон за 3 500 рублей
Директор НЛК задержан за рейдерский захват предприятия
В Пасегово временно закроют железнодорожный переезд
ГИБДД: снегопады осложнят дорожную обстановку в Кирове
В Кирове разыскивают мужчину, укравшего кошелек у покупателя в магазине
Киров официально стал Столицей российского дизайна
Житель Екатеринбурга заказал в Кирове 2,5 тысячи ящиков спичек и не заплатил за них
В Кирово-Чепецке подросток сбежал из интерната
В Кирове столкнулись три иномарки: шесть человек пострадали, среди них ребенок
50-летний чепчанин с ножом загнал двух соседок в туалет и угрожал убить
Торговый дом «УРАЛХИМ» подвел итоги продаж на внутреннем рынке
В Кирове горел подъезд жилого дома
Прогноз погоды: в Кирове ожидаются снегопады и потепление
Ночной пожар в Кирове тушили 39 человек
Кировчанка разбила молотком дорогую иномарку
В Кирове рабочие чистят крыши без страховки
В Кирове мужчина, находящийся в розыске, проник в музей и уснул
В Юрьянском районе «Лада» врезалась в лесовоз: погибли два молодых человека
Кировчане срочно ищут новый дом собакам, выжившим в пожаре
В Кировской области зарегистрировали самую холодную ночь за эту зиму