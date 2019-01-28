Спирт, лекарства и угарный газ: за год в регионе зафиксировали почти 1 000 отравлений

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-28T15:04:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году в Кировской области зафиксирован 981 случай острых химических отравлений. Эта цифра оказалась почти на 5% ниже показателя двухлетней давности. Больше всего жителей региона пострадало от алкоголя и суррогатов (45,1% случаев), лекарств (21,1%) и угарного газа (15,4%). Отравления уксусом составили лишь 5% от общего числа таких ЧП, а отравления наркотиками - 2,5%.

В каждом пятом случае кировчане отравились лекарствами, а в каждом седьмом - угарным газом. Фото: www.rpnkirov.ru

- Чаще всего алкоголем отравляются мужчины в возрасте 18-65 лет, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - На алкогольные отравления, к слову, приходится почти 63% от общего числа смертей при отравлениях. При подавляющем большинстве таких ЧП кировчане выпивают слишком много крепких алкогольных напитков.

Также за год жителей региона 18 раз кусали ядовитые змеи и 2 раза - пчелы. Отравляющих веществ в еде, в том числе в грибах, в 2018 году на территории Кировской области специалисты не обнаружили.

Напомним, минувшей осенью эксперты проекта «Трезвая Россия» признали наш регион одним из 10 самых пьющих в стране.