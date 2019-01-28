В мэрии выбрали лучшую концепцию реставрации Театральной площади

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-28T14:59:45+03:00

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Среди участников были заявлены четыре группы студентов ВятГУ и одна группа МКУ «Архитектура». Жюри выбрали проект авторского коллектива под цифровыми обозначениями «333777». Под ними скрывалась группа МКУ «Архитектура». По условиям конкурса все имена авторов были скрыты под условными цифровыми обозначениями. Победителей узнали только после определения лучшей концепции.

- В работе под девизом «333777» жюри отметило целостный и грамотный подход, - сообщили в администрации города Кирова. - Концепцию будут рассматривать на градостроительном совете. После него Театральную площадь реконструируют.

План изменений приняли, однако проектное решение доработают. В концепцию внесут дополнительные пункты. В частности, территорию площади планируют выровнять, замостить брусчаткой, реконструировать парк-сквер со стороны улицы Дерендяева, оформить зоны с зелеными насаждениями, отделить парковки от проезжей части ограждениями (в том числе кустарниками).

Проезжую часть на Карла Маркса планируют расширить. Фото: Проектное решение группы «333777»

Жюри рекомендовало в дальнейшем на здании Драмтеатра завершить фронтон барельефными скульптурными изображениями, а здание по адресу улица Преображенская, 46, отдать под объекты социального обслуживания (например, общепит). Территорию вокруг этой постройки оформят в том же стиле.