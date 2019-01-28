Жители Нового Сергеево жалуются на отсутствие освещения на улицах

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-28T14:55:00+03:00

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Жители Нового Сергеево просят администрацию города решить проблемы с освещением микрорайона. По словам местных жителей, на улице Заповедной и Ольховом проезде не работают фонари. Из-за этого примерно 12-15 детям приходится возвращаться из школы по темноте.

- Хотим также добавить, что детям и женщинам приходится в вечернее время ходить через заброшенные и недостроенные дома, - сообщили кировчане редакции «Комсомолки». - Это создает реальную угрозу для их жизни. Дорога еще и проходит через круглосуточный «алкомаркет» на краю Красного Химика. Там постоянно собираются маргиналы. Одним словом, атмосфера похожа на фильм ужасов.

Кировчане поясняют, что на Заповедной фонари установлены и подключены, однако не горят. На Ольховом проезде стоят только опоры. Протяженность участка без освещения составляет около километра. Также никак не освещается и поле, по которому ходят школьники от Красного Химика к слободе Новое Сергеево. Это еще примерно 500 метров.