ЧП в Нагорске: женщина заживо сожгла своего собутыльника

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-28T14:53:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 25 января 37-летний житель Нагорского района Кировской области выпивал в компании односельчан. Среди собутыльников была и его 32-летняя знакомая. В какой-то момент она поссорилась с хозяином дома. Когда мужчина уснул, женщина облила бензином вещи в комнате и подожгла. Он не смог выбраться из охваченного огнем здания.

- В ночь на 26 января в полицию сообщили, что в селе Николаеве горит дом, - прокомментировали происшествие в УМВД России по Кировской области. - Здание полностью сгорело, жильца спасти не удалось. Выяснив, что накануне с ним выпивала его знакомая, полицейские отправились к ней домой. На лице у женщины была кровь - как рассказала сама злоумышленница, она разбила нос, убегая с места поджога.

- Против 32-летней жительницы Нагорского района возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Следователи устанавливают мотивы преступления и все его обстоятельства. Расследование продолжается.

Мстительная женщина села может отправиться за решетку на 15 лет.

Напомним, за выходные в регионе произошло несколько пожаров. Так, в Кирове горели двухквартирный дом на ул. Полевой и подъезд жилого дома на ул. Милицейской, 23а. В последнем случае причиной ЧП мог стать умышленный поджог.