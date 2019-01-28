2019-01-28T13:30:42+03:00
Недвижимость

Мэрия: подрядчики получат меньше денег за плохую уборку снега

Сотрудники Дирекции дорожного хозяйства также будут наказаны за ошибки в работе
Александр ЧАРУШИН
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Горы снега и заужение дорог фиксируются на одних и тех же улицахГоры снега и заужение дорог фиксируются на одних и тех же улицахФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Глава администрации города Кирова Илья Шульгин в выходные лично объездил местные дороги и проверил уборку снега. По итогам рейда выяснилось, что горы неубранного снега и заужение проезжей части фиксируются на одних и тех же улицах. Однако, как заявляют сами подрядчики, они несут убытки из-за неправильно составленных контрактов на вывоз снега.

- Подрядчики жалуются на документ, составленный Дирекцией дорожного хозяйства, - приводит слова Шульгина пресс-служба города Кирова. - Бумаги будут проанализированы, а должностные лица - наказаны. Тем не менее, подрядчики получат штрафы за плохую уборку кировских улиц.

Также Илья Шульгин поручил увеличить объемы вывоза снега до 15 тысяч кубометров в сутки. Для сравнения, сейчас этот показатель составляет всего 10-11 тысяч кубометров ежедневно.

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