Нож в спину: в Нолинске молодая женщина едва не убила своего сожителя

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-28T13:24:10+03:00

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26-летняя жительница Нолинска на два года отправится в колонию общего режима за нападение на своего сожителя. Об этом сообщила областная прокуратура.

В конце сентября 2018 года в квартире одного из домов на Пригородной улице между осужденной и ее сожителем произошел конфликт: мужчина был пьян, чем и разозлил девушку. Тогда она в порыве гнева ударила приятеля ножом в спину. Он получил тяжелые травмы, опасные для его жизни.

Суд Нолинского района признал местную жительницу виновной и приговорил к двум годам лишения свободы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». На данный момент осужденная находится под стражей. Она попыталась обжаловать приговор, но суд отклонил апелляцию.