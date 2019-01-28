2019-01-28T12:54:09+03:00
Происшествия

В Радужном уголовник вынес из магазина телефон за 3 500 рублей

Против мужчины заведено новое уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина был задержан на одной из ближайших улиц, Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиМужчина был задержан на одной из ближайших улиц, Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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На днях в кировскую полицию обратились сотрудники магазина сотовой связи, расположенного в Радужном. Продавцы рассказали, что один из посетителей салона похитил телефон: попросил рассмотреть его, а затем схватил со стола и выбежал на улицу. Один из сотрудников смог догнать мужчину, однако тот вырвался и скрылся с места ЧП.

Кировчанин похитил телефон и попался патрульным.Видео: УМВД России по Кировской области

- Вскоре патрульным удалось задержать кировчанина на одной из ближайших улиц, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Преступником оказался ранее судимый местный житель. Похищенный телефон за 3 500 рублей у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее стало известно о том, что директор НЛК (Нововятского лыжного комбината) Руслан Цуканов задержан за рейдерский захват другого предприятия. Напомним, Цуканов проходил свидетелем по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Теперь против мужчины завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ « Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 330 УК РФ «Самоуправство с применением насилия или угрозой применения». Максимальное наказание по статье - 10 лет тюрьмы.

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