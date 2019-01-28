2019-01-28T12:35:38+03:00
Происшествия

Директор НЛК задержан за рейдерский захват предприятия

В следкоме Кировской области рассказали, за что арестовали Руслана Цуканова
Анна КРЮКОВА
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Руслан Цуканов проходил свидетелем по делу Никиты Белых. Фото: admkirov.ruРуслан Цуканов проходил свидетелем по делу Никиты Белых. Фото: admkirov.ru
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Генерального директора «Нововятского лыжного комбината» Руслана Цуканова задержали за «Мошенничество в особо крупном размере» и «Самоуправство с применением насилия». По версии следствия, в 2018 году руководитель НЛК, вместе с представителем этой компании и конкурсным управляющим ООО «Имущественный комплекс «КБФ» обманом завладели зданием «Сокольского фанерного комбината» в поселке Мурыгино.

- Они незаконно приобрели право собственности на здание комбината, - пояснили в следкоме Кировской области. - Его кадастровая стоимость составляет более 9 млн рублей.

Для того чтобы завладеть зданием, директор «НЛК» нанял работников частного охранного предприятия (ЧОП). В ноябре 2018 года сотрудники ЧОПа ворвались на территорию «Сокольского фанерного комбината». Они против воли руководителя предприятия и, угрожая применением насилия, захватили здание по переработке макулатуры.

Во вторник, 22 января Руслана Цуканова и двух других подозреваемых заключили под стражу. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, изымают необходимую документация и устанавливают все детали произошедшего.

В отношение директора НЛК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ « Мошенничество в особо крупном размере» и ч.2 ст.330 УК РФ «Самоуправство с применением насилия или угрозой применения». Наказание предусматривает лишение свободы до 10 лет.

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