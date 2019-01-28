2019-01-28T12:01:00+03:00
Общество

В Пасегово временно закроют железнодорожный переезд

Сегодня на перегоне Лянгасово - Поздино будут проводить капитальный ремонт
Евгений ДЕМИХОВ
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Водителей просят искать другие пути для движения. Фото: Архив «КП»Водителей просят искать другие пути для движения. Фото: Архив «КП»
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28 января 2019 года с восьми вечера и до 12 ночи движение по дороге будет перекрыто. Рабочие будут проводить ремонт путей.

- Мы приносим извинения за неудобства и просим водителей выбирать другие маршруты для движения в указанный период, - сообщили в филиале ГЖД Кировской области. - Для спецавтотранспорта пропуск будет организован в оперативном порядке.

Ремонтные работы пройдут на 945 километре Горьковской магистрали на перегоне Лянгасово - Поздино. В это время переезд через железнодорожные пути для всего автотранспорта будет закрыт.

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