В Пасегово временно закроют железнодорожный переезд
Сегодня на перегоне Лянгасово - Поздино будут проводить капитальный ремонт
Водителей просят искать другие пути для движения. Фото: Архив «КП»
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28 января 2019 года с восьми вечера и до 12 ночи движение по дороге будет перекрыто. Рабочие будут проводить ремонт путей.
- Мы приносим извинения за неудобства и просим водителей выбирать другие маршруты для движения в указанный период, - сообщили в филиале ГЖД Кировской области. - Для спецавтотранспорта пропуск будет организован в оперативном порядке.
Ремонтные работы пройдут на 945 километре Горьковской магистрали на перегоне Лянгасово - Поздино. В это время переезд через железнодорожные пути для всего автотранспорта будет закрыт.