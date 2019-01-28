2019-01-28T11:48:14+03:00
Происшествия

ГИБДД: снегопады осложнят дорожную обстановку в Кирове

Водителям рекомендуют отказаться от резких маневров и торможений
Александр ЧАРУШИН
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На дорогах ухудшится видимость, возможен рост аварийности и травматизмаНа дорогах ухудшится видимость, возможен рост аварийности и травматизмаФото: Елизавета Захарова
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По прогнозам синоптиков, сегодня в Кирове может выпасть до 3,5 миллиметров осадков. Снегопады не прекратятся вплоть до утра вторника, 29 января и осложнят дорожную обстановку в городе, также ухудшится и видимость дорог для водителей. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть внимательнее во время поездок и отказаться от опасных маневров.

- При таких погодных условиях водителям следует быть крайне аккуратными на дорогах, избегать резких маневров и торможений, - рассказали в ОГИБДД по городу Кирову. - Все это может привести к авариям и росту травматизма. Пешеходам также следует соблюдать правила движения и не переходить дороги в неположенных местах.

За пятницу и выходные дни в Кирове произошло девять ДТП, в которых 15 человек пострадали. Среди них был 12-летний мальчик.

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