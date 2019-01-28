В Кирове разыскивают мужчину, укравшего кошелек у покупателя в магазине

СЕГОДНЯ 11:29 2019-01-28T11:31:58+03:00

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Сотрудники полиции разыскивают неизвестного мужчину, который украл у одного из покупателей магазина кошелек. Кража произошла 5 января в 15.20 в супермаркете на Северной Набережной.

- В кошельке находились банковские карты, - пояснили в УМВД по Кировской области. - В последствии с одной из карт списали 1,5 тысячи рублей.

В Кирове разыскивают подозреваемого в краже.Видео: УМВД России по Кировской области

Полицейские сообщают приметы подозреваемого: среднее телосложение, на вид 40-45 лет, рост 175-180 см.,славянской внешности. Мужчина был одет в темную куртку с меховым капюшоном, темную шапку с козырьком, синие джинсы, светлую кофту с воротом, темные кроссовки с четырьмя белыми полосками.

Если вы узнали мужчину на кадрах видеозаписи, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 67-43-23, 8-912-72787-18 или 02 (102 с мобильного телефона).