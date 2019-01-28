Киров официально стал Столицей российского дизайна
Вчера, 27 января 2019 года, город получил этот переходящий символ. Президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий на подведении итогов конкурса «Сфера дизайна» вручил флаг Столицы российского дизайна сити-менеджеру Илье Шульгину и главе города Елене Ковалевой.
- Киров выбрали не случайно - за многие годы наши дизайнеры накопили уникальный опыт, который востребован на государственном уровне, - отметил глава администрации города Илья Шульгин. - У нас много планов на этот год. Я уверен, что количество достижений кировских дизайнеров, воплощённых в домах и на улицах города, значительно возрастёт за это время.
На мероприятии присутствовал и губернатор Кировской области. Он пожелал городу стать столицей мирового дизайна.