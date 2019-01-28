Киров официально стал Столицей российского дизайна

СЕГОДНЯ 11:29 2019-01-28T11:29:08+03:00

Киров официально закрепил за собой статус на 2019 год. Фото: admkirov.ru

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Вчера, 27 января 2019 года, город получил этот переходящий символ. Президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий на подведении итогов конкурса «Сфера дизайна» вручил флаг Столицы российского дизайна сити-менеджеру Илье Шульгину и главе города Елене Ковалевой.

- Киров выбрали не случайно - за многие годы наши дизайнеры накопили уникальный опыт, который востребован на государственном уровне, - отметил глава администрации города Илья Шульгин. - У нас много планов на этот год. Я уверен, что количество достижений кировских дизайнеров, воплощённых в домах и на улицах города, значительно возрастёт за это время.

На мероприятии присутствовал и губернатор Кировской области. Он пожелал городу стать столицей мирового дизайна.