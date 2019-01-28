Житель Екатеринбурга заказал в Кирове 2,5 тысячи ящиков спичек и не заплатил за них

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-28T11:23:18+03:00

Спички были доставлены на склад в Екатеринбурге, а оплата за них так и не пришла Фото: Евгения ГУСЕВА

Изготовитель в итоге не получил 6,5 миллионов рублей за свой товар

Изменить размер текста: A A

В мае-июне 2014 года гендиректор компании «МПС», 51-летний житель Екатеринбурга, заказал на одном из кировских предприятий 2,5 тысячи ящиков спичек. Товар вскоре был доставлен на склад, однако мужчина не торопился оплатить его. В итоге изготовитель спичек не получил 6,5 миллионов рублей. Как выяснилось, злоумышленник вовсе и не собирался выполнять условия договора на поставку спичек.

- Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательства в особо крупном размере», - сообщает прокуратура Кировской области. - Суд признал мужчину виновным, однако из-за ряда смягчающих обстоятельств назначил ему лишь штраф в размере 500 тысяч рублей. Также предприниматель должен выплатить поставщику свыше 4,8 миллионов рублей в виде компенсации ущерба.

Напомним, в 2018 году кировчане 1 573 раза становились жертвами дистанционных мошенников. Корреспондент «Комсомолки» выяснил, как защитить свою банковскую карту от обманщиков и не потерять сбережения.