Житель Екатеринбурга заказал в Кирове 2,5 тысячи ящиков спичек и не заплатил за них
В мае-июне 2014 года гендиректор компании «МПС», 51-летний житель Екатеринбурга, заказал на одном из кировских предприятий 2,5 тысячи ящиков спичек. Товар вскоре был доставлен на склад, однако мужчина не торопился оплатить его. В итоге изготовитель спичек не получил 6,5 миллионов рублей. Как выяснилось, злоумышленник вовсе и не собирался выполнять условия договора на поставку спичек.
- Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательства в особо крупном размере», - сообщает прокуратура Кировской области. - Суд признал мужчину виновным, однако из-за ряда смягчающих обстоятельств назначил ему лишь штраф в размере 500 тысяч рублей. Также предприниматель должен выплатить поставщику свыше 4,8 миллионов рублей в виде компенсации ущерба.
Напомним, в 2018 году кировчане 1 573 раза становились жертвами дистанционных мошенников. Корреспондент «Комсомолки» выяснил, как защитить свою банковскую карту от обманщиков и не потерять сбережения.