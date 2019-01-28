2019-01-28T11:23:46+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке подросток сбежал из интерната

Школьника разыскивают волонтеры и сотрудники полиции
Анна КРЮКОВА
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Кировчан просят помочь найти сбежавшего подростка. Фото: vk.com/ornkirov, vk.com/lizaalert_kirovКировчан просят помочь найти сбежавшего подростка. Фото: vk.com/ornkirov, vk.com/lizaalert_kirov
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В субботу, 26 января, из интерната в селе Бурмакино Кирово-Чепецкого района сбежал 15-летний Артур Вешняков.В последний раз подростка видели около 17.00 часов. Примерно в это время он ушел из школы-интерната. С тех пор, где находится Артур, неизвестно.

Сейчас подростка разыскивают волонтеры поисковых отрядов «Первый», «Лиза Алерт Киров» и сотрудники полиции. Они сообщают приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 170 см, карие глаза и черные волосы. Артур Вешняков был одет в темно-серую кофту с капюшоном на замке, черные спортивные штаны и синие кроссовки на белой подошве.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по номерам: 8(922)938-76-23, 8(800)700-54-52, 112 или 02 (102 с мобильного).

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