2019-01-28T11:22:45+03:00
Происшествия

В Кирове столкнулись три иномарки: шесть человек пострадали, среди них ребенок

Госпитализация, к счастью, никому из них не потребовалась
Александр ЧАРУШИН
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Женщина на «Киа» врезалась во встречные «Фиат» и «Дэу». Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиЖенщина на «Киа» врезалась во встречные «Фиат» и «Дэу». Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В субботу, 26 января, в Кирове столкнулись две иномарки. Авария случилась около 15.30 часов у дома на Октябрьском проспекте, 20. По предварительной информации, 38-летняя кировчанка за рулем машины «Киа Рио» не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилями «Фиат Альбеа» и «Дэу Нексиа».

- При столкновении машин травмы получили шесть человек, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Так, пострадали женщина-водитель «Киа», ее 42-летний пассажир и 30-летняя женщина, сидевшая за рулем «Дэу». Помимо этого, травмы получили 42-летний водитель «Фиата» и его пассажиры, женщина 37 лет и 12-летний мальчик. К счастью, никому из пострадавших не потребовалась госпитализация.

В тот же день на трассе под Юрьей столкнулись ВАЗ и КамАЗ. Водитель легкового автомобиля скончался прямо на месте ЧП, один из его пассажиров - в больнице. Еще двое пострадавших остаются под присмотром медиков.

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