2019-01-28T10:28:48+03:00
Происшествия

50-летний чепчанин с ножом загнал двух соседок в туалет и угрожал убить

В тот вечер мужчина был сильно пьян
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина размахивал перед соседками ножом и кричал, что убьет ихМужчина размахивал перед соседками ножом и кричал, что убьет ихФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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1 ноября 2018 года в Кирово-Чепецке мужчина угрожал убийством двум своим соседкам. 50-летний местный житель, ранее судимый за кражи, злоупотребил спиртным, взял кухонный нож и размахивал им перед потерпевшими. Он вынудил их спрятаться в туалете коммунальной квартиры и продолжал угрожать физической расправой.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», - рассказали «Комсомолке» в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Суд над 50-летним мужчиной состоялся 23 января. В итоге рецидивиста приговорили к восьми месяцам тюрьмы. Приговор пока не вступил в свою силу.

Ранее в Кирове вынесли приговор экс-полицейскому, который ударил задержанного мужчину. Бывшего сотрудника органов наказали тремя годами тюрьмы условно и двумя годами испытательного срока.

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