В Кирове горел подъезд жилого дома

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-28T09:55:44+03:00

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Вчера, 27 января, в Кирове загорелся подъезд жилого дома. ЧП произошло в 15.18 часов в пятом подъезде дома на ул. Милицейской, 23а. В итоге на площадке пятого этажа закоптились стены и потолок, а на протяжении двух верхних этажей обгорели провода и кабель. Также огонь повредил два электрических щита и детские санки.

- По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог, - рассказали в ОНДПР по городу Кирову. - Спасатели были на месте ЧП уже спустя шесть минут после поступления сигнала о возгорании. Ориентировочный ущерб от огня составил 50 тысяч рублей. Последствия пожара ликвидировали восемь специалистов.

Напомним, в ночь на понедельник, 28 января, на улице Полевой горел жилой двухквартирный дом. В итоге огонь уничтожил крышу здания, сильно повредил стены и вещи в одной из квартир. С огнем боролись 39 спасателей.