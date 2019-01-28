Прогноз погоды: в Кирове ожидаются снегопады и потепление

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-28T09:20:02+03:00

Лишь четверг и пятница могут обойтись без сильных снегопадов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Новая рабочая неделя принесет в Киров потепление и метели, такой прогноз дают синоптики. По данным Гидрометцентра, сегодня температура воздуха в городе составит -9 градусов, а южный ветер подует со скоростью 3 м/с. Отметим, что за сутки в Кирове может выпасть до 3,5 миллиметров осадков.

Во вторник и среду кировчан ожидает потепление до -9 градусов ночью и -6 градусов в дневное время. В город придет слабый юго-восточный ветер, а снегопады не прекратятся. В сумме за два дня может выпасть еще 1,5 миллиметра осадков.

В четверг, 31 января, в Кирове потеплеет до -3 градусов, метели ненадолго отступят, а ветер усилится. Пятница, 1 февраля, также будет бесснежной и теплой.

Однако на выходных в городе вновь похолодает до -6… -12 градусов днем и -12 градусов ночью. Снегопады вновь усилятся - в сутки в Кирове может выпадать до 1,5 миллиметров осадков.