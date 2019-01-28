2019-01-28T09:20:02+03:00
Происшествия

Прогноз погоды: в Кирове ожидаются снегопады и потепление

Сегодня в городе выпадет до 3,5 миллиметров осадков
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Лишь четверг и пятница могут обойтись без сильных снегопадовЛишь четверг и пятница могут обойтись без сильных снегопадовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Новая рабочая неделя принесет в Киров потепление и метели, такой прогноз дают синоптики. По данным Гидрометцентра, сегодня температура воздуха в городе составит -9 градусов, а южный ветер подует со скоростью 3 м/с. Отметим, что за сутки в Кирове может выпасть до 3,5 миллиметров осадков.

Во вторник и среду кировчан ожидает потепление до -9 градусов ночью и -6 градусов в дневное время. В город придет слабый юго-восточный ветер, а снегопады не прекратятся. В сумме за два дня может выпасть еще 1,5 миллиметра осадков.

В четверг, 31 января, в Кирове потеплеет до -3 градусов, метели ненадолго отступят, а ветер усилится. Пятница, 1 февраля, также будет бесснежной и теплой.

Однако на выходных в городе вновь похолодает до -6… -12 градусов днем и -12 градусов ночью. Снегопады вновь усилятся - в сутки в Кирове может выпадать до 1,5 миллиметров осадков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночной пожар в Кирове тушили 39 человек
Кировчанка разбила молотком дорогую иномарку
В Кирове рабочие чистят крыши без страховки
В Кирове мужчина, находящийся в розыске, проник в музей и уснул
В Юрьянском районе «Лада» врезалась в лесовоз: погибли два молодых человека
Кировчане срочно ищут новый дом собакам, выжившим в пожаре
В Кировской области зарегистрировали самую холодную ночь за эту зиму
Киров попал в топ самых популярных городов среди студентов
На Сутырина неизвестные избили и ограбили кировчанку: женщина находится в реанимации
В Киров привезли партию киви, зараженную вредителями
В Кирове задержали мошенников: мужчины ездили по городу в разыскиваемом автомобиле
Кировчане смогут рассказать о проблемах с отоплением
Гендиректора «Нововятского лесоперерабатывающего комбината»» арестовали по подозрению в мошенничестве
Стало известно расписание летних рейсов «Победы» из Кирова в Сочи
В Кирове два дня назад пропал 62-летний мужчина
Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование
Соцсети: кировчанин разделся в магазине косметики и намазался тестерами кремов
В Уржуме безработный украл телевизор, чтобы вернуть долг приятелю
«УРАЛХИМ»: более 5 млн рублей ежегодно на поддержку школ
20-летний кировчанин попался на продаже нелегальной «виагры»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности банка «Хлынов»
Пенсионер из Нововятска отдал 60 тысяч за несуществующие снегоходы
Председатель Заксобрания Кировской области Владимир Быков поздравил кировчан с Днем российского студенчества
В Кировэнерго подведены итоги реализации экологической программы 2018 года
ЧП на хлебозаводе: 24-летняя кировчанка порезала предплечье и голову
Граффити и арт-объекты: в Кирове открылся «Фантазариум»
В Кирове покажут фильмы, номинированные на «Оскар»