Ночной пожар в Кирове тушили 39 человек

СЕГОДНЯ 08:59 2019-01-28T08:59:27+03:00

На полную ликвидацию огня и его последствий ушло два часа. Фото: «КУ43 - Киров Убежище» vk.com/ky43_ubezhishe

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В воскресенье, 27 января, в Кирове произошел крупный пожар. В 22.25 часов загорелся жилой двухквартирный дом на ул. Полевой, 39. Вскоре огонь уничтожил всю крышу здания, а в квартире 43-летней кировчанки закоптились стены и вещи. Спасатели оказались на месте ЧП спустя всего семь минут после сигнала о начале возгорания.

- Предполагаемой причиной пожара стали нарушения правил безопасности в работе печи, - сообщили в ОНДПР по городу Кирову. - Для борьбы с огнем понадобились усилия 39 специалистов. На полную ликвидацию пожара и его последствий ушло практически два часа.

Напомним, несколько дней назад в Яранском районе Кировской области погиб рабочий местной котельной. Мужчина получил тяжелые травмы при взрыве котла в помещении, его не удалось спасти. Следователи устанавливают все детали этого происшествия.