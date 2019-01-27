2019-01-27T18:54:19+03:00
Происшествия

Кировчанка разбила молотком дорогую иномарку

Подруга девушки сняла результат на камеру
Анна КРЮКОВА
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Владелец автомобиля не вышел. Фото: vk.com/kirovmpВладелец автомобиля не вышел. Фото: vk.com/kirovmp
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Неизвестная жительница разбила в Кирове дорогой припаркованный автомобиль. Девушка прихватила с собой молоток и отправилась на улицу Пугачева. Там она начала колотить инструментом по «Мазде». Видео опубликовали в группе «Место происшествия».

Машине досталось серьезно: кировчанка била по кузову и стеклам. Однако, несмотря на то, что в автомобиле сработала сигнализация, к нему никто не вышел.

Все действия девушки снимала на телефон ее подруга. Жительница города даже время от времени отвлекалась от своих действий и позировала на камеру.

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