Кировчанка разбила молотком дорогую иномарку
Подруга девушки сняла результат на камеру
Владелец автомобиля не вышел. Фото: vk.com/kirovmp
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Неизвестная жительница разбила в Кирове дорогой припаркованный автомобиль. Девушка прихватила с собой молоток и отправилась на улицу Пугачева. Там она начала колотить инструментом по «Мазде». Видео опубликовали в группе «Место происшествия».
Машине досталось серьезно: кировчанка била по кузову и стеклам. Однако, несмотря на то, что в автомобиле сработала сигнализация, к нему никто не вышел.
Все действия девушки снимала на телефон ее подруга. Жительница города даже время от времени отвлекалась от своих действий и позировала на камеру.