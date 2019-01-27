В Кирове рабочие чистят крыши без страховки

СЕГОДНЯ 18:36 2019-01-27T22:35:30+03:00

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В редакцию «Комсомолки» обратились местные жители. Они пояснили, что на Октябрьском проспекте работники чистили крышу дома без страховки. Такую же картину на днях наблюдали и в районе парка Победы. Нарушение требований безопасности могло привести к трагедии.

В Кирове чистят крыши без страховки.Видео: Антон Мамаев

- В данном случае ответственность за то, соблюдают ли работники требования безопасности, несет работодатель, - пояснили редакции в администрации города. - Если произойдет какой-то несчастный случай, то именно он обязан нести ответственность вплоть до уголовной.

В прокуратуре Кировской области также отметили, что в случае ЧП руководителю организации придется отвечать по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Кировчанам, которые заметили нарушение техники безопасности, советуют снять его в качестве доказательства на видео и обратиться в Трудовую инспекцию.