В Кирове мужчина, находящийся в розыске, проник в музей и уснул
В четверг, 24 января, в музее на улице Спасской около 04.00 утра сработала сигнализация. Туда сразу же выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Здание блокировали, на место вызвали представителя музея и сотрудников полиции.
- Росгвардейцы вместе с полицейскими вошли в помещение и обнаружили под лестницей мужчину, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кировской области. - Он признался, что зашел в здание вечером, чтобы погреться и затем уснул.
Кроме того, полицейские выяснили, что 33-летний кировчанин сейчас находится в розыске. Мужчина скрывается от следствия. В итоге, местного жителя задержали и передали сотрудникам полиции.