В Кирове мужчина, находящийся в розыске, проник в музей и уснул

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-27T16:38:42+03:00

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В четверг, 24 января, в музее на улице Спасской около 04.00 утра сработала сигнализация. Туда сразу же выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Здание блокировали, на место вызвали представителя музея и сотрудников полиции.

- Росгвардейцы вместе с полицейскими вошли в помещение и обнаружили под лестницей мужчину, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кировской области. - Он признался, что зашел в здание вечером, чтобы погреться и затем уснул.

Кроме того, полицейские выяснили, что 33-летний кировчанин сейчас находится в розыске. Мужчина скрывается от следствия. В итоге, местного жителя задержали и передали сотрудникам полиции.