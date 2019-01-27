2019-01-27T14:59:16+03:00
Происшествия

В Юрьянском районе «Лада» врезалась в лесовоз: погибли два молодых человека

Еще два человека пострадали
Анна КРЮКОВА
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Причина аварии не сообщается. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheПричина аварии не сообщается. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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В ночь с 25 на 26 января в Юрьянском районе легковой автомобиль врезался в лесовоз. Авария произошло недалеко от деревни Нижние Горцы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

- Заехали под лесовоз, - отметили кировчане в паблике «КУ43». - Молодые люди: водитель и пассажир погибли. О судьбе еще двух девушек ничего неизвестно.

Что стало причиной ДТП, пока не сообщается. Также нет информации о состоянии выживших пассажиров. Очевидцы аварии отмечают, что у одной из девушек может быть сломан позвоночник.

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