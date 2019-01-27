2019-01-27T11:12:50+03:00
Общество

Кировчане срочно ищут новый дом собакам, выжившим в пожаре

Необходимо пристроить 12 животных
Анна КРЮКОВА
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Животные уставшие и голодные. Фото: pixabay.comЖивотные уставшие и голодные. Фото: pixabay.com
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Волонтеры просят кировчан откликнуться и взять на передержку 12 собак. Животные сумели выжить во время пожара. Иначе питомцы окажутся на улице.

- Сгорел дом женщины, у которой было очень много собак, - сообщили волонтеры группы «Дари Добро». - Часть животных погибли, но некоторые успели выбежать. Поэтому нам срочно нужны места для собак.

По словам активистов, все собаки замерзшие, голодные и испуганные. На ночь их распредели по гаражам. Однако сегодня животных необходимо забрать из помещений и перевезти в теплые места. Питомцев можно не забрать не только в квартиру, подойдут будки и вольеры. Если вы готовы приютить собаку на время или взять на совсем, просьба звонить по номерам: 44-20-60, 89128297475.

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