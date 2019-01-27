В Кировской области зарегистрировали самую холодную ночь за эту зиму

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-27T10:44:56+03:00

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В субботу, 26 января, в Кировской области зарегистрировали самую холодную ночь за зиму. В поселке Лальск Лузского района температура воздуха опустилась до -34,3 градусов. Значение оказалось даже ниже прогнозов.

- Такому сильному похолоданию поспособствовало установление штилевой погоды в ночное время суток продолжительностью около 12 часов и установление ясной погоды, - пояснили в группе «Любительская метеорология в Кирове». - . Свою роль сыграл и снежный покров высотой 53 сантиметра.

Как пояснили метеорологи-любители, снег охлаждает воздух. Температура воздуха на поверхности снежного покрова значительно ниже, чем на поверхности почвы, которая не покрыта снегом.