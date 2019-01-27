2019-01-27T10:44:56+03:00
Происшествия

В Кировской области зарегистрировали самую холодную ночь за эту зиму

Температура воздуха в Лальске составила -34,3 градуса
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Похолодание возникло из-за установления штилевой погоды. Фото: vk.com/vlalskeПохолодание возникло из-за установления штилевой погоды. Фото: vk.com/vlalske
Изменить размер текста:

В субботу, 26 января, в Кировской области зарегистрировали самую холодную ночь за зиму. В поселке Лальск Лузского района температура воздуха опустилась до -34,3 градусов. Значение оказалось даже ниже прогнозов.

- Такому сильному похолоданию поспособствовало установление штилевой погоды в ночное время суток продолжительностью около 12 часов и установление ясной погоды, - пояснили в группе «Любительская метеорология в Кирове». - . Свою роль сыграл и снежный покров высотой 53 сантиметра.

Как пояснили метеорологи-любители, снег охлаждает воздух. Температура воздуха на поверхности снежного покрова значительно ниже, чем на поверхности почвы, которая не покрыта снегом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Юрьянском районе «Лада» врезалась в лесовоз: погибли два молодых человека
Кировчане срочно ищут новый дом собакам, выжившим в пожаре
Киров попал в топ самых популярных городов среди студентов
На Сутырина неизвестные избили и ограбили кировчанку: женщина находится в реанимации
В Киров привезли партию киви, зараженную вредителями
В Кирове задержали мошенников: мужчины ездили по городу в разыскиваемом автомобиле
Кировчане смогут рассказать о проблемах с отоплением
Гендиректора «Нововятского лесоперерабатывающего комбината»» арестовали по подозрению в мошенничестве
Стало известно расписание летних рейсов «Победы» из Кирова в Сочи
В Кирове два дня назад пропал 62-летний мужчина
Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование
Соцсети: кировчанин разделся в магазине косметики и намазался тестерами кремов
В Уржуме безработный украл телевизор, чтобы вернуть долг приятелю
«УРАЛХИМ»: более 5 млн рублей ежегодно на поддержку школ
20-летний кировчанин попался на продаже нелегальной «виагры»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности банка «Хлынов»
Пенсионер из Нововятска отдал 60 тысяч за несуществующие снегоходы
Председатель Заксобрания Кировской области Владимир Быков поздравил кировчан с Днем российского студенчества
В Кировэнерго подведены итоги реализации экологической программы 2018 года
ЧП на хлебозаводе: 24-летняя кировчанка порезала предплечье и голову
Граффити и арт-объекты: в Кирове открылся «Фантазариум»
В Кирове покажут фильмы, номинированные на «Оскар»