2019-01-26T18:33:47+03:00
Общество

Киров попал в топ самых популярных городов среди студентов

Рейтинг составлен по количеству запросов в поисковике
Анна КРЮКОВА
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Киров оказался на пятом месте рейтингаКиров оказался на пятом месте рейтингаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Компания Googlе решила выяснить, какие города России – самые популярные для студентов. Для этого специалисты проанализировали, какие вузы чаще всего «гуглят» жители страны. Затем компания составила рейтинг самых популярных студенческих городов. Киров оказался в их числе и разместился на пятом месте. Об этом сообщили в интернет-газете The Village.

Первые места в списке заняли Москва, Санкт-Петербуг и Нижний Новгород. После Кирова в рейтинге расположились такие города, как Ростов, Иваново, Сочи и Самара.

Кроме того, в Googlе определили и самые популярные специальности. Больше всего россияне интересуются лингвистикой, биоинженерией и медициной. Также студентов привлекает военное дело, международный менеджмент и архитектура.

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