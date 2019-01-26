2019-01-26T18:06:37+03:00
Происшествия

На Сутырина неизвестные избили и ограбили кировчанку: женщина находится в реанимации

У потерпевшей украли драгоценности и сумку
Анна КРЮКОВА
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Пока пострадавшая ничего не помнитПока пострадавшая ничего не помнитФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В пятницу, 25 января, около 23.00 часов в Кирове на женщину напали неизвестные. ЧП произошло на улице Сутырина. Об этом сообщил в паблике «Злой кировчанин» родственник пострадавшей.

- Тете жены пробили голову, сняли драгоценности и украли сумку, - сообщил Станислав. - Сейчас она лежит в реанимации, не говорит и ничего не помнит.

Мужчина просит откликнуться очевидцев события. Также необходимы записи с уличных камер и видеорегистраторов. Для связи Станислав оставил свой номер телефона: 89097182175.

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