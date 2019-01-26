На Сутырина неизвестные избили и ограбили кировчанку: женщина находится в реанимации
У потерпевшей украли драгоценности и сумку
Пока пострадавшая ничего не помнитФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В пятницу, 25 января, около 23.00 часов в Кирове на женщину напали неизвестные. ЧП произошло на улице Сутырина. Об этом сообщил в паблике «Злой кировчанин» родственник пострадавшей.
- Тете жены пробили голову, сняли драгоценности и украли сумку, - сообщил Станислав. - Сейчас она лежит в реанимации, не говорит и ничего не помнит.
Мужчина просит откликнуться очевидцев события. Также необходимы записи с уличных камер и видеорегистраторов. Для связи Станислав оставил свой номер телефона: 89097182175.