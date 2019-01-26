2019-01-26T17:38:39+03:00
Общество

В Киров привезли партию киви, зараженную вредителями

Всю продукцию допустили к продаже
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Объем зараженной продукции составил 49 килограммов. Фото: pixabay.comОбъем зараженной продукции составил 49 килограммов. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В январе в Киров из Ирана привезли партию киви, зараженную тутовой щитовкой. Вредителя выявили специалисты Россельхознадзора Кировской области во время осмотра продукции. Объем зараженной партии составил 49 килограммов.

- Продукцию допустили к реализации в местных магазинах, - пояснили в управлении. - Опасности для человека она не представляет. Однако перед употреблением все фрукты и овощи необходимо тщательно промывать водой.

Щитовка безвредна для человека, но опасна для растений. Фото: rshn43.ru

Щитовка безвредна для человека, но опасна для растений. Фото: rshn43.ru

Туевая щитовка и ее личинка питаются соком растения, на котором паразитируют. Из-за вредителя части растения могут усохнуть, снижается урожайность. На территории Кировской области карантинный организм не зарегистрирован, но найден в Китае, Корее и Японии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Киров попал в топ самых популярных городов среди студентов
На Сутырина неизвестные избили и ограбили кировчанку: женщина находится в реанимации
В Кирове задержали мошенников: мужчины ездили по городу в разыскиваемом автомобиле
Кировчане смогут рассказать о проблемах с отоплением
Гендиректора «Нововятского лесоперерабатывающего комбината»» арестовали по подозрению в мошенничестве
Стало известно расписание летних рейсов «Победы» из Кирова в Сочи
В Кирове два дня назад пропал 62-летний мужчина
Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование
Соцсети: кировчанин разделся в магазине косметики и намазался тестерами кремов
В Уржуме безработный украл телевизор, чтобы вернуть долг приятелю
«УРАЛХИМ»: более 5 млн рублей ежегодно на поддержку школ
20-летний кировчанин попался на продаже нелегальной «виагры»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности банка «Хлынов»
Пенсионер из Нововятска отдал 60 тысяч за несуществующие снегоходы
Председатель Заксобрания Кировской области Владимир Быков поздравил кировчан с Днем российского студенчества
В Кировэнерго подведены итоги реализации экологической программы 2018 года
ЧП на хлебозаводе: 24-летняя кировчанка порезала предплечье и голову
Граффити и арт-объекты: в Кирове открылся «Фантазариум»
В Кирове покажут фильмы, номинированные на «Оскар»