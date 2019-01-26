В Киров привезли партию киви, зараженную вредителями

СЕГОДНЯ 17:37 2019-01-26T17:38:39+03:00

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В январе в Киров из Ирана привезли партию киви, зараженную тутовой щитовкой. Вредителя выявили специалисты Россельхознадзора Кировской области во время осмотра продукции. Объем зараженной партии составил 49 килограммов.

- Продукцию допустили к реализации в местных магазинах, - пояснили в управлении. - Опасности для человека она не представляет. Однако перед употреблением все фрукты и овощи необходимо тщательно промывать водой.

Щитовка безвредна для человека, но опасна для растений. Фото: rshn43.ru

Туевая щитовка и ее личинка питаются соком растения, на котором паразитируют. Из-за вредителя части растения могут усохнуть, снижается урожайность. На территории Кировской области карантинный организм не зарегистрирован, но найден в Китае, Корее и Японии.