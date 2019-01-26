В Кирове задержали мошенников: мужчины ездили по городу в разыскиваемом автомобиле
Молодых людей доставили в полицию
Сотрудники Росгвардии в Кирове задержали мошенниковФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Сотрудники Росгвардии 21 января патрулировали улицы города. Около 23.00 на Некрасова их внимание привлекла припаркованная машина. По ориентировке, в автомобиле Renault могли находиться преступники.
- Оказалось, что эта машина значилась в розыске, - отметили в Управлении Росгвардии Кировской области. - На ней могли передвигаться мужчины, подозреваемые в совершении мошенничества.
В салоне автомобиля находились два 28-летних молодых человека. Росгвардейцы задержали их и доставили в УМВД по городу Кирову.