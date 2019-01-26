Кировчане смогут рассказать о проблемах с отоплением

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-26T16:53:01+03:00

Звонить по телефону «горячей линии» можно будет каждый понедельник. Фото: pixabay.com

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С 28 января кировчане смогут пожаловаться на проблемы с отоплением. Для этого в городе будет организована «горячая линия» по вопросам надежности теплоснабжения потребителей. Информацию сообщили в администрации города.

- Кировчане смогут задать любые вопросы по поводу отопления в квартирах и жилых домах, - отметили в мэрии. - Кроме того, жителям города предложат рассказать об имеющихся проблемах.

«Горячая линия» будет проводиться по инициативе министерства энергетики и ЖКХ Кировской области. Звонки жителей будут принимать каждый понедельник с 09.00 до 12.00. Номер «горячей линии»: 48-00-00.