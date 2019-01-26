2019-01-26T14:03:57+03:00
Происшествия

Гендиректора «Нововятского лесоперерабатывающего комбината»» арестовали по подозрению в мошенничестве

Руслана Цуканова отправили в СИЗО до 20 марта
Анна КРЮКОВА
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Руслан Цуканов проходил свидетелем по делу Никиты Белых. Фото: newsler.ruРуслан Цуканов проходил свидетелем по делу Никиты Белых. Фото: newsler.ru
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Сегодня, 26 января, Басманный суд Москвы арестовал бывшего генерального директора «Нововятского лесоперерабатывающего комбината» (НЛК) Руслана Цуканова. Предпринимателя подозревают в мошенничестве. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в суде.

- В отношении директора НЛК избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 марта, - поясняют в информационном агентстве.

Кроме того, суд в Москве удовлетворил ходатайства об аресте директора ООО «Топливный резерв» Ильи Огородникова и арбитражного управляющего Сергея Мартынова. Всех троих подозревают в «Мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, что Руслан Цуканов проходил свидетелем по делу Никиты Белых. В феврале 2017 года бывшего кировского губернатора обвинили в получении взятки и приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей.

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