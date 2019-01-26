Стало известно расписание летних рейсов «Победы» из Кирова в Сочи

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-26T12:28:02+03:00

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Компания «Победа» открыла третий авиамаршрут из нашего города. Теперь перевозчик будет выполнять рейсы и в Сочи. Кировчанам предложат летать на самолетах Boeing-737. Стоимость билетов пока неизвестна.

Рейсы запланированы с 25 мая по 30 сентября. Они будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Из Кирова вылет самолета предполагается в 04.40. В Сочи Boeing приземлится в 07.40. Из Сочи вылет запланирован в 01.40. В Кирове самолет окажется в 04.10. Время в пути составит три часа.

Напомним, что авиакомпания «Победа» также каждый день выполняет рейсы из Кирова в Москву. В Санкт-Петербург жители города могут улететь два раза в неделю.