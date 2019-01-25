В Кирове два дня назад пропал 62-летний мужчина

СЕГОДНЯ 16:22 2019-01-25T16:22:25+03:00

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В Кирове ищут 62-летнего Николая Змеева. Последний раз пенсионера видели в среду, 23 января, около 15.00 часов. С тех пор никаких новостей о его судьбе нет. Волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в соцсетях ориентировку на поиск мужчины.

- Николай Владимирович ростом 168 сантиметров, нормального телосложения, - указано в ориентировке. - Побрит налысо, нос курносый, глаза голубые. Был одет в черную кожаную куртку на меху, светло-серые брюки, черную вязаную шапку и черные зимние ботинки.

8 (800) 700-54-52 или 112 - сообщите любые данные о судьбе Николая Змеева, которые вам известны.