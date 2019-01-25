Соцсети: кировчанин разделся в магазине косметики и намазался тестерами кремов

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-25T15:43:57+03:00

Мужчина использовал сразу несколько тестеров, лишь после этого он оделся и ушел. Фото: «Стыдоба Киров» (vk.com/public127899605)

Его не волновали ни обращения охранника, ни смех окружающих

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На днях в одном из кировских ТЦ мужчина намазал на тело несколько тестеров крема. Видеозапись этого происшествия опубликована в сообществе «Стыдоба Киров». Посетитель разделся по пояс и один за другим использовал несколько тестеров. Мужчина не обращал внимания ни на обращения охранника магазина косметики, ни на смех окружающих.

Кировчанин, магазин косметики и тестеры кремов.Видео: Стыдоба Киров (vk.com/public127899605)

- Дураков в России на сто лет припасено! - комментируют произошедшее кировчане. - Одним словом, колхоз колхозный!

- Ничего страшного не случилось, - делятся мыслями другие пользователи соцсетей. - Молодец, взбаламутил кировское болото! Побольше улыбайтесь!

По мнению известного кировского адвоката Сергея Носкова, наказать мужчину за такую выходку вряд ли удастся.

- Действия мужчины могли бы попасть под ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - рассказал юрист. - Однако он не приставал к окружающим, не матерился и не выражал явное неуважение к обществу. Возможно, здесь нет состава правонарушения. Если его все-таки привлекут к ответственности, мужчина может получить штраф от 500 до 1 000 рублей, либо 15 суток ареста.