В Уржуме безработный украл телевизор, чтобы вернуть долг приятелю

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-25T14:50:25+03:00

Телевизор был украден из квартиры пенсионерки, лежавшей в больнице Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На днях в полицию Уржума пришли обеспокоенные местные жители: дверь в квартиру их соседки была распахнута настежь. Сама женщина в это время лежала в больнице. Как выяснилось при осмотре места ЧП, из квартиры пропал телевизор. Опросив свидетелей, полицейские узнали приметы преступника. Вскоре его удалось задержать.

- Преступником оказался безработный 47-летний житель Уржума, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Он отдал похищенный телевизор своему знакомому в счет долга. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали историю 41-летнего жителя Волгограда. Мужчина попытался взломать сервер сайта правительства Кировской области, однако защита сайта оказалась слишком серьезной: осуществить задуманное ему не удалось. Теперь мужчине грозит до четырех лет колонии.