2019-01-25T14:09:43+03:00
Происшествия

20-летний кировчанин попался на продаже нелегальной «виагры»

Молодой человек отделался условным сроком
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
При обыске в квартире осужденного нашли крупную партию препаратовПри обыске в квартире осужденного нашли крупную партию препаратовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В январе 2019 года 20-летний житель города Кирова создал интернет-магазин нелегальных лекарственных препаратов. 7 августа молодой человек продал партию «виагры» за 110 тысяч рублей. В этот момент он был задержан росгвардейцами и доставлен в следственный отдел. При обыске в его квартире была найдена еще одна партия препаратов. Молодой человек заявил, что знал о запрете на продажу незарегистрированных препаратов, и признал свою вину.

В Кирове поймали продавца нелегальной виагры .Видео: СУ СК России по Кировской области

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ «Обращение незарегистрированных лекарственных средств», - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - Суд приговорил его к полутора годам тюрьмы условно и полутора годам испытательного срока.

Напомним, в октябре 2018 года полиция совместно с таможенниками и Росздравнадзором провела рейд по кировским аптекам. Специалисты изъяли некачественные лекарства на общую сумму 1,3 миллиона рублей. Также были проверены интернет-сайты и записи в соцсетях, продававшие нелегальные препараты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове два дня назад пропал 62-летний мужчина
Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование
Соцсети: кировчанин разделся в магазине косметики и намазался тестерами кремов
В Уржуме безработный украл телевизор, чтобы вернуть долг приятелю
«УРАЛХИМ»: более 5 млн рублей ежегодно на поддержку школ
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности банка «Хлынов»
Пенсионер из Нововятска отдал 60 тысяч за несуществующие снегоходы
Председатель Заксобрания Кировской области Владимир Быков поздравил кировчан с Днем российского студенчества
В Кировэнерго подведены итоги реализации экологической программы 2018 года
ЧП на хлебозаводе: 24-летняя кировчанка порезала предплечье и голову
Граффити и арт-объекты: в Кирове открылся «Фантазариум»
В Кирове покажут фильмы, номинированные на «Оскар»