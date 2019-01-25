20-летний кировчанин попался на продаже нелегальной «виагры»

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-25T14:09:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе 2019 года 20-летний житель города Кирова создал интернет-магазин нелегальных лекарственных препаратов. 7 августа молодой человек продал партию «виагры» за 110 тысяч рублей. В этот момент он был задержан росгвардейцами и доставлен в следственный отдел. При обыске в его квартире была найдена еще одна партия препаратов. Молодой человек заявил, что знал о запрете на продажу незарегистрированных препаратов, и признал свою вину.

В Кирове поймали продавца нелегальной виагры .Видео: СУ СК России по Кировской области

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ «Обращение незарегистрированных лекарственных средств», - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - Суд приговорил его к полутора годам тюрьмы условно и полутора годам испытательного срока.

Напомним, в октябре 2018 года полиция совместно с таможенниками и Росздравнадзором провела рейд по кировским аптекам. Специалисты изъяли некачественные лекарства на общую сумму 1,3 миллиона рублей. Также были проверены интернет-сайты и записи в соцсетях, продававшие нелегальные препараты.