2019-01-25T13:09:08+03:00
Происшествия

Пенсионер из Нововятска отдал 60 тысяч за несуществующие снегоходы

Лишь спустя неделю мужчина понял, что его обманули
Александр ЧАРУШИН
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Пенсионер решил купить два снегохода через интернетПенсионер решил купить два снегохода через интернетФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Вчера в полицию обратился 69-летний житель Нововятска, ставший жертвой дистанционного мошенника. Пенсионер рассказал, что он решил купить два снегохода через интернет. Он нашел в сети подходящее объявление, созвонился с «продавцом» и перевел предоплату за заказ - 60 тысяч рублей. Спустя неделю товар он так и не получил, поэтому и решил обратиться за помощью к полицейским.

- В тот же день в полицию обратился и 54-летний кировчанин, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Он нашел на известном сайте объявлений «продавца» двигателя для параплана и перечислил на его счет 37 тысяч рублей. После этого мошенник больше не выходил на связь, а товар так и не был доставлен потерпевшему. По факту этих преступлений возбуждены уголовные дела.

Ранее 45-летняя жительница Юрьи чуть не получила тюремный срок за фальсификацию документов и нападение на следователя. Женщина пыталась засудить экс-любовника по поддельной расписке. Когда обман вскрылся, на нее завели уголовное дело, а осужденная напала на мужчину, который занимался расследованием. В итоге ее наказали двумя годами тюрьмы условно.

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