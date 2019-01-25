2019-01-25T11:44:33+03:00
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Граффити и арт-объекты: в Кирове открылся «Фантазариум»

Авторы проекта отказались от персонала и платных входных билетов
Александр ЧАРУШИН
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Автор проекта - известный художник Евгений Сесюков. Фото: vk.com/fantazariumkirovАвтор проекта - известный художник Евгений Сесюков. Фото: vk.com/fantazariumkirov
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В Кирове появилась новая арт-площадка «Фантазариум». Некоммерческий проект известного художника Евгения «СИБа» Сесюкова расположился в доме на ул. Спасской, 67д. На оформление площадки, создание граффити и арт-объектов ушло несколько месяцев.

Автор проекта - известный художник Евгений Сесюков. Фото: vk.com/fantazariumkirov

Автор проекта - известный художник Евгений Сесюков. Фото: vk.com/fantazariumkirov

- Это не просто картины - это единый мир, целостная композиция, - рассказали «Комсомолке» в «Фантазариуме». - Это даже не выставка, здесь нет персонала и входных билетов. Кировчане могут прийти и посмотреть на необычные рисунки и объемные арт-объекты, сфотографироваться, провести время с друзьями.

Отметим, что «Фантазариум» открыт для посетителей ежедневно с 10.00 до 18.00 часов.

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