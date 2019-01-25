Пьяный чепчанин угнал чужой ВАЗ и уехал на нем в деревню

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-25T10:41:24+03:00

Ранее молодой человек уже имел условный срок за другое преступление

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В начале октября 2018 года в Кирово-Чепецке со двора дома на ул. 60 лет Октября, 1/1, пропал автомобиль ВАЗ. Как выяснилось, машину угнал 25-летний местный житель. В тот день молодой человек был пьян - он открыл дверь автомобиля, сел за руль и уехал на нем в деревню Лобань. Однако на трассе машина забуксовала и угонщик был вынужден прекратить свою поездку.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», - сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - При этом удалось выяснить, что пьяный угонщик не планировал похищать машину, он лишь хотел покататься на ней.

Суд приговорил 25-летнего чепчанина к полутора годам колонии. Однако решение пришлось изменить: ранее молодой человек получил условный срок за другое преступление. Это наказание пришлось отменить и дать ему 2 года колонии общего режима по совокупности.

Ранее в Вятских Полянах 24-летний молодой человек пришел на собеседование к местному бизнесмену. Они выпили, а после этого у предпринимателя пропали барсетка с деньгами и автомобиль. Вскоре преступника задержали.