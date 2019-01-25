2019-01-25T10:42:58+03:00
Звезды

В Рябово за три часа: до музея Васнецовых запустили электричку и автобус

Услуга будет доступна только по предварительной записи
Александр ЧАРУШИН
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Выезд со станции Киров запланирован на 6.38 часов утра, а возвращение из усадьбы в Рябове - на 16.20 часов. Фото: kipov.ruВыезд со станции Киров запланирован на 6.38 часов утра, а возвращение из усадьбы в Рябове - на 16.20 часов. Фото: kipov.ru
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В Кировской области создали туристический маршрут до села Рябова. Напомним, именно в этом селе находится Историко-мемориальный и ландшафтный музей - известный музей-заповедник на родине братьев Васнецовых. Это совместный проект Волго-Вятской пригородной пассажирской компании и Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых.

Туристы смогут проехать по маршруту Киров - Зуевка - Рябово на электричке, а затем на автобусе. Выезд со станции Киров запланирован на 6.38 часов утра, а возвращение из тура - на 16.20 часов. Время в пути в одну сторону составит всего три часа.

22-50-74 - телефон для справок. Также в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании подчеркивают, что эта услуга будет доступна только по предварительной записи.

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