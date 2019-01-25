Прогноз погоды: выходные в Кирове будут морозными и снежными

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-25T08:55:13+03:00

Также в субботу и воскресенье ожидаются снегопады. Фото: Илья УСАТОВ

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Сегодня, 25 января, в Кировской области вновь похолодает. Днем температура составит -16… -19 градусов, также кировчан ожидает порывистый ветер. Возможны кратковременные снегопады.

К выходным в Киров и районы придет безоблачная погода, однако сохранятся снегопады и метели. Ночью в субботу и воскресенье ожидается -24… -29 градусов, однако днем в воскресенье может потеплеть до -14 градусов. На дорогах по-прежнему сохранятся накаты и гололедица.

По прогнозам Гидрометцентра, за 25-27 января в Кирове может выпасть до 6 миллиметров осадков. Западный ветер сменится юго-восточным, он подует со скоростью 6 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с.