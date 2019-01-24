В Чепецке уголовник украл из магазина две бутылки водки

СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-24T17:18:51+03:00

Мужчина проведет в колонии 1 год и 10 месяцев

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16 марта 2018 года из магазина в Кирово-Чепецке пропали две бутылки водки. Общая стоимость ущерба составила 332 рубля. Преступление прямо на глазах у продавца совершил 45-летний местный житель. К слову, мужчина ранее уже был судим за угрозу убийством, кражи и грабежи.

- Новое уголовное дело завели по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает прокуратура Кировской области. - Учитывая наличие трех предыдущих судимостей, суд назначил чепчанину 1 год и 10 месяцев колонии общего режима.

Напомним, на днях полиция задержала мужчину, который похитил у кировчан 5 миллионов рублей и 9 лет скрывался от полиции. Его поймали в Уфе, доставили в Киров и заключили под стражу.