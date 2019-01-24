2019-01-24T17:01:52+03:00
Звезды

«Бабушка легкого поведения – 2. Престарелые мстители» с экскурсом в историю

В кинотеатре «Колизей» зрители на день раньше увидели комедию с Александром Ревой в главной роли
Поделиться:
Фото: «Колизей»Фото: «Колизей»
Изменить размер текста:

Тем, кто видел первую часть российской комедии «Бабушка легкого поведения» стоит настроиться на неожиданный поворот событий. Главный то ли герой, то ли героиня – Александра Павловна Фишман, она же Саня (Александр Рева), вроде бы уже ставшая приличным человеком, а не аферистом, решается на ограбление. Причем, сначала банка, а потом одного из учредителей банка.

А все ради любви – у его избранницы серьезно заболевает ребенок. На операцию требуется восемь миллионов. Где их достать уволенному Сане, он не имеет представления. Пока не обращается к своим старым знакомым… Команда «престарелых мстителей» (Елена Валюшкина, Евгений Герчаков, Марина Федункив) берет в консультанты криминального авторитета (Михаил Галустян). И это добавляет улыбок и искреннего смеха в зале – так как титрами идет перевод с языка «мест не столь отдаленных» на понятный русский язык.

Главный злодей – олигарх Бородин (в роли Дмитрий Нагиев) безумно любит деньги и …историю. Потому фильм изобилует историческими загадками и литературными цитатами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чепецке уголовник украл из магазина две бутылки водки
Москвичка на «Вольво» переломала ноги жительнице Омутнинска и теперь выплатит ей 500 тысяч
Кировчанка на «Ладе» спровоцировала тройное ДТП
Девица Метелица из Вятских Полян попала в рейтинг самых популярных сказочных персонажей
15-летняя девочка, сбежавшая из Белой Холуницы, найдена в Кирове
Пожар в Котельниче: пенсионерка получила ожоги 80% тела и скончалась в больнице
Двое кировчан разбросали наркотики по сугробам, убегая от патруля
Жители Кировской области сфотографировали солнечное гало
Полиция: перед ЧП на Ленина неизвестный обстрелял еще два автобуса
В кировском лицее у ребенка в руках взорвался телефон
Кто будет отвечать за медосмотры сотрудников кировских детсадов
В Кирове нашли способ, как контролировать доставку грузов
Экс-полицейский, ударивший задержанного, отделался условным сроком
«Не дай Бог там шубку прикупить!»: в Кирове продавцы мехового отдела надели дорогие шубы и пошли курить
В кировской многоэтажке неубранный снег выдавил окно в квартире