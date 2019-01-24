«Бабушка легкого поведения – 2. Престарелые мстители» с экскурсом в историю

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-24T17:01:52+03:00

В кинотеатре «Колизей» зрители на день раньше увидели комедию с Александром Ревой в главной роли

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Тем, кто видел первую часть российской комедии «Бабушка легкого поведения» стоит настроиться на неожиданный поворот событий. Главный то ли герой, то ли героиня – Александра Павловна Фишман, она же Саня (Александр Рева), вроде бы уже ставшая приличным человеком, а не аферистом, решается на ограбление. Причем, сначала банка, а потом одного из учредителей банка.

А все ради любви – у его избранницы серьезно заболевает ребенок. На операцию требуется восемь миллионов. Где их достать уволенному Сане, он не имеет представления. Пока не обращается к своим старым знакомым… Команда «престарелых мстителей» (Елена Валюшкина, Евгений Герчаков, Марина Федункив) берет в консультанты криминального авторитета (Михаил Галустян). И это добавляет улыбок и искреннего смеха в зале – так как титрами идет перевод с языка «мест не столь отдаленных» на понятный русский язык.

Главный злодей – олигарх Бородин (в роли Дмитрий Нагиев) безумно любит деньги и …историю. Потому фильм изобилует историческими загадками и литературными цитатами.