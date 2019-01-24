Москвичка на «Вольво» переломала ноги жительнице Омутнинска и теперь выплатит ей 500 тысяч

СЕГОДНЯ 17:00 2019-01-24T17:00:43+03:00

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29 мая 2018 года 41-летняя москвичка находилась в Омутнинске. Выезжая на своем «Вольво» с парковки, она сбила девушку-пешехода. Более того, бампером машины женщина прижала ее ноги к отбойнику. Потерпевшая девушка получила переломы обеих ног - это расценивается как вред, тяжкий для здоровья.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщает прокуратура Кировской области. - В итоге суд назначил москвичке один год ограничения свободы и удовлетворил иск потерпевшей. Женщина-водитель выплатит ей 500 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

Ранее в полиции поделились подробностями обстрела автобуса, произошедшего в Кирове 9 января. Как выяснилось, в ноябре 2018 года неизвестные стреляли из пневматического оружия еще в два кировских автобуса. Теперь полицейские ищут свидетелей и очевидцев этих ЧП.