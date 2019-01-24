Кировчанка на «Ладе» спровоцировала тройное ДТП

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-24T16:33:01+03:00

52-летняя женщина не пропустила «Форд», а тот откинуло на припаркованный ВАЗ

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Вчера, 23 января, в центре Кирова произошло тройное ДТП. Авария случилась в 14.15 часов у дома на ул. Свободы, 70. По предварительной информации, 52-летняя женщина-водитель «Лады Ларгус» не уступила дорогу «Форду Мондео» и столкнулась с ним. «Форд» от удара отбросило на припаркованный у обочины ВАЗ.

- За рулем «Форда» находился 47-летний мужчина, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Он не пострадал при столкновении, однако травмы получил его 38-летний пассажир.

Напомним, во вторник, 22 января, 54-летний мужчина на УАЗе врезался в «четырнадцатую», автобус и остановку с пассажирами. По словам самого водителя, он сел за руль пьяным - это и стало причиной аварии. Двое пострадавших тем временем находятся в больнице с тяжелыми травмами.